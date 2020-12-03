Экономика

15:00 03.12.2020

ПриватБанк подал в ВСП жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Вовка

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ПриватБанк подал в ВСП жалобу на действия судьи Печерского райсуда Киева Вовка

Государственный ПриватБанк (Киев) подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, сообщила пресс-служба банка.

Банк напомнил, что в сентябре текущего года судья Сергей Вовк вынес решение об уплате ПриватБанком $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Теги: #всп #вовк #судья #приватбанк
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