Экономика

14:13 03.12.2020

Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза, стоимость реконструкции сократилась на 45% - CoST Ukraine

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Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза, стоимость реконструкции сократилась на 45% - CoST Ukraine

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики ProZorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году, при этом стоимость реконструкции за 1 км сократилась на 44,7%, а строительства - на 14,3%.

Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов в ходе брифинга в четверг.

Согласно обнародованной информации, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкции – 36,061 млн грн (-44,7%), капитального ремонта – 25,184 млн грн (+4%).

По словам Абрамова, в то же время текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту по качеству исполнения и объемам проведения работ. Кроме того, увеличилась стоимость из-за увеличения набора работ, в том числе – укрепления основы.

При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.

Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной – упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной – упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 – повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 – повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси – упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.

"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта – это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", - сказал Абрамов.

"Если говорить о стоимости текущего среднего ремонта, работы выполнены не просто так - срезали асфальт и сверху что-то накатали, а действительно усилили основу, обустроили освещение, барьерное ограждение. И это все есть. Конечно, с открытыми данными нужно еще работать, это есть в Prozorro, их нужно анализировать, и мы дальше будем искать пути, чтобы это все автоматизировать. Но работы оплачены не просто так", - прокомментировала в ходе брифинга глава Команды поддержки реформ при "Укравтодоре" Александра Азархина.

Теги: #дороги #укравтодор #ремонт #аналитика
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