Экономика

13:29 03.12.2020

ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

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ДМЗ Ярославского по предложению Днепропетровской ОГА проведет слушания по выдаче разрешения на вредные выбросы в атмосферу

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, по предложению Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской областной государственной администрации (ДОГА) проведет общественные слушания по поводу намерения получить в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух для металлургического производства.

Согласно информации на сайте предприятия в четверг, на общественных слушаниях будут рассматриваться документы, в которых обосновываются объемы выбросов для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Основанием для получения разрешения является необходимость в проведении выборочной инвентаризации с целью определения параметров источников образования и выбросов загрязняющих веществ, которые не были отражены в действующий инвентаризации (преимущественно станочного оборудования, оборудования столовых и т.д.), учета действующих технологических нормативов, а также источников образования, которые изменили параметры своей работы с момента получения действующего разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно предписаний экологической инспекции", - констатируется в информации ДМЗ.

При этом уточняется, что проведение общественных слушаний будет происходить с учетом ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса в Украине (карантина) в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 года №1100 "О внесении изменений в постановление КМУ от 22 июля 2020г №641 "Об установлении карантина и введение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Общественные слушания состоятся в Днепре 22 декабря 2020 года.

В случае введения "локдауна", общественные слушания пройдут в режиме онлайн на платформе ZOOM.

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн.

Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая в свою очередь владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

Теги: #выбросы #dch #дмз #днепропетровская_область
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