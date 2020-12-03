Экономика

11:23 03.12.2020

Банковская система отыграет снижение учетной ставки до 6% к концу 2020г – член Совета НБУ

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Банковская система отыграет снижение учетной ставки до 6% к концу 2020г – член Совета НБУ

Банковская система Украины полностью отыграет снижение учетной ставки до 6% к концу 2020 года, считает член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виктор Козюк.

"К концу года банковская система полностью отыграет снижение учетной ставки на предыдущем периоде, и, возможно, эта тенденция будет сохраняться еще несколько следующих месяцев", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам члена Совета НБУ, сейчас банки начали более "агрессивно" снижать ставки по депозитам, реагируя на увеличение их предложения.

"Такая тенденция также связана с их реакцией на предыдущую траекторию учетной ставки, а также с тем, что при гигантских масштабах ликвидности, которые хранятся сейчас, банки сталкиваются с проблемой эффективного размещения активов", – добавил Козюк.

В то же время член Совета Нацбанка считает, что в следующем году банки могут занять выжидательную позицию, в связи с чем тенденция к снижению ставок по депозитам приостановится.

Теги: #учетная_ставка #нбу #козюк
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