"Метинвест" в сентябре нарастил выручку на 8,8% к августу, EBITDA возрос на 13%, долг сократился на $90 млн

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в сентябре 2020 года возросла на 8,8%, или на $74 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $912 млн с $838 млн.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании в четверг, общий показатель EBITDA по итогам сентября составил $244 млн, что на $28 млн выше показателя в августе ($216 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $37 млн (в августе - $48 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за сентябрь-2020 составила "плюс" $115 млн (в августе "плюс" $91 млн), в том числе $1 млн - от участия в СП ($7 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $134 млн (в августе - $134 млн), в том числе от СП - $36 млн ($41 млн). Расходы управляющей компании составили $4 млн ($6 млн).

Общая выручка в сентябре состояла из выручки метдивизиона в размере $727 млн (в августе - $671 млн), горнодобывающего дивизиона - $235 млн ($258 млн), внутригрупповые продажи составили $50 млн ($91 млн).

Общая задолженность компании в сентябре снизилась на $90 млн по сравнению с августом - до $2,927 млрд с $3,017 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $126 млн - до $649 млн с $523 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $65 млн, в финансовой деятельности - $94 млн.

"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в сентябре в объеме 115 тыс. тонн получил $48 млн. Кроме того, от перепродажи 232 тыс. тонн плоского проката получено $109 млн, 69 тыс. тонн длинного проката - $34 млн, 86 тыс. тонн чушкового чугуна - $29 млн.

В целом компания в сентябре реализовала 484 тыс. тонн полуфабрикатов на $186 млн, 866 тыс. тонн готовой металлопродукции на $449 млн, 203 тыс. тонн кокса на $41 млн.

Группа в сентябре реализовала 1,491 млн тонн железорудного сырья на $181 млн, 42 тыс. тонн угольного концентрата на $5 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".