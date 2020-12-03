Зеленский назначил директором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской обладминистрации Гусева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна "Укроборонпром".

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа №532/2020 от 3 декабря, опубликованном на сайте главы государства.

Президент подчеркнул важность завершения реформы "Укроборонпрома" и налаживание работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также отмеьтил, что украинская армия должна получать новые современные виды вооружений.

"Все коррупционные схемы, которые годами существовали в« Укроборонпроме", должны быть ликвидированы", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Гусев показал себя эффективным руководителем в должности главы Херсонской обладминистрации. По его словам, в области активно развивалась дорожная и туристическая инфраструктура, были модернизированы два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с временно оккупированным Крымом. Глава государства выразил надежду, что Гусев продемонстрирует на посту главы "Укроборонпрома" не менее эффективную работу.

Как сообщалось, Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

"Укроборонпром" с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимавший должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".