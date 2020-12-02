"Метинвест" заключил первую сделку по секьюритизации на EUR75 млн для итальянских активов группы

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" успешно запустила новую программу секьюритизации дебиторской задолженности для своих итальянских прокатных заводов - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider - на сумму EUR75 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, секьюритизация является частью стратегии финансирования группы, направленной на усиление долгового портфеля с помощью инструментов, которые улучшат кредитоспособность, сократят стоимость заимствований и создадут оптимальную основу для привлечения долгосрочного финансирования оборотного капитала.

В рамках секьюритизации Metinvest Trametal и Ferriera Valsider будут продавать портфели торговой дебиторской задолженности специальной проектной компании (SPV) на возобновляемой основе. Приобретение дебиторской задолженности будет финансироваться посредством выпуска частично оплаченных облигаций на сумму EUR75 млн с плавающей процентной ставкой, обеспеченных приобретенной дебиторской задолженностью.

Подписку на облигации будет осуществлять банк Coöperatieve Rabobank U.A. (Нидерланды) через свою компанию по выпуску обеспеченных активами коммерческих бумаг Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V. Компания Finacity Corporation (США) как организатор сделки обеспечила исходную и аналитическую поддержку, помощь в структурировании, а также будет выполнять роль постоянного администратора программы, предоставляя определенную отчетность. Компания Centotrenta Servicing S.p.A. будет ответственной за определенные услуги по мониторингу и отчетности, соответствие сделки применимому законодательству и проспекту эмиссии, а также административное, бухгалтерское и налоговое сопровождение SPV.

Finacity Corporation входит в группу компаний Greensill, которая специализируется на структурировании и обеспечении реализации программ финансирования капитала с обеспечением дебиторской задолженностью, финансировании поставщиков и кредиторской задолженности, поддержке и администрировании программ. Finacity Corporation в настоящее время обеспечивает финансирование и администрирование дебиторской задолженности на сумму около $100 млрд в годовом выражении. Будучи представленной в США, Европе и Латинской Америке, Finacity Corporation ведет свою работу с эмитентами и должниками в 175 странах мира.

Компания Allen & Overy выступила в качестве советника Metinvest Trametal и Ferriera Valsider по всем юридическим аспектам этой сделки. Компания Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners была задействована в качестве юридического советника банка Coöperatieve Rabobank U.A. (Нидерланды).

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что данная знаковая сделка является частью более широкой стратегии группы по расширению клиентской базы и предоставлению дополнительных, более гибких решений для финансирования продаж в Европе.

"Секьюритизация также позволит взаимодействовать с новыми финансовыми учреждениями, которые выражают желание участвовать в сделке, и предоставлять дополнительную ликвидность группе. Я хотел бы поблагодарить Rabobank за многолетнюю поддержку группы "Метинвест" и поприветствовать Finacity Corporation в качестве нового и важного партнера для нас", - цитирует топ-менеджера пресс-служба.

В свою очередь президент Finacity Corporation Эдриан Кац добавил, что транзакция "знаменует собой второе успешное закрытие нами сделки по секьюритизации торговой дебиторской задолженности в Италии за последний год".

"Мы очень рады начать это партнерство с группой "Метинвест" не только из-за нашей роли в данной сделке, но и надеемся расширить отношения между нашими фирмами", - подчеркнул Кац.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий.

Металлургические заводы группы расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, и в странах Европы. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. тонн металлопроката в год, в Италии - Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. тонн стального проката в год.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".