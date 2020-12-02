Экономика

18:19 02.12.2020

Удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом квартале – экономист Кухар

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Удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом квартале – экономист Кухар

Удельный вес проекта "Большое строительство" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом квартале 2020 года, считает главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
Об этом он заявил в ходе форума "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" в среду в Киеве.
По его словам, мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках "Большого строительства" составляет 3,05 на каждую вложенную гривну.
"На фоне спада ВВП во втором квартале 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства (Большого Строительства - ИФ)", - заявил Кухар.
Он также отметил, что удельный вес "Большого строительства" в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом квартале, при это в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент - 3,4%.

 

Теги: #ввп_украина #большое_строительство
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