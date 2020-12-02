Украина до 15 декабря может занять до $1 млрд на внешнем рынке - премьер

Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, при условии, что станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ), объем заимствований может составить $1 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований", - сказал Шмыгаль в интервью журналу "Корреспондент".

Он уточнил, что речь идет о коротких займах, до полугода.

"Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем - около $1 млрд", - уточнил премьер-министр.

Он также сообщил, что дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в 2020 году, в то же время нынешняя заминка с прибытием миссии не должна сказаться на финансировании бюджетных расходов. "Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году", - сказал он.

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", - добавил Шмыгаль.

Говоря о доходах госбюджета, премьер отметил отставание таможни от ожидаемых показателей по поступлениям в бюджет.

"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - прокомментировал ситуацию премьер.

Официальный курс на 2 декабря - 28,56 грн./$1.