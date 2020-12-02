Население Украины в ноябре впервые в 2020г стало нетто-покупателем валюты

Покупка населением иностранной валюты в ноябре впервые с начала 2020 года превысила ее продажи – на $135 млн, сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Он уточнил, что спрос на валюту со стороны физлиц преобладал над ее предложением в первой и третьей декаде ноября, тогда как во второй декаде ситуация была обратной.

В частности, 17 ноября Данилишин сообщил, что чистая покупка населением с начала месяца наличной валюты составила $120 млн.

Глава Совета НБУ также отметил, что курс гривни к доллару США за прошедшую неделю укрепился на 0,2% на фоне преобладания предложения инвалюты клиентами банков над спросом.

Как сообщалось, объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на $53,5 млн, а в целом по итогам 10 месяцев этого года – на $1,31 млрд.

По словам банкиров, о сформировавшихся девальвационных ожиданиях свидетельствует также рост в ноябре форвардных контрактов на покупку валюты.