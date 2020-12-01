Экономика

19:42 01.12.2020

Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

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Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-ноябрь этого года составил 111,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 130,7 млрд грн при смете дефицита общего фонда на этот период 236,9 млрд грн, такие оперативные данные сообщило Министерство финансов во вторник.

Месяц назад Минфин оперативно отчитался о дефиците госбюджета по итогам января-октября в 111 млрд грн, в том числе общего фонда – 120 млрд грн при плане 214,2 млрд грн.

Позже Госказначейство уточнило, что дефицит госбюджета за 10 месяцев составил 112 млрд грн, в том числе общего фонда – 120,5 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020 предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

Проект госбюджета-2021, поданный правительством ко второму чтению в Верховную Раду предполагает предельный размер дефицита 246,6 млрд грн, в том числе общего фонда 220,9 млрд грн.

Теги: #бюджет #дефицит
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