Экономика

18:40 01.12.2020

Система обучения для муниципалитетов от "Метинвеста" победила в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020"

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Система обучения для муниципалитетов от "Метинвеста" победила в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020"

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" реализовала проект по созданию системы обучения для муниципалитетов, который занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, "Метинвест" признан одной из самых устойчивых компаний в Украине.

При этом уточняется, что "Метинвест" разработал систему обучения для муниципалитетов, которая называется программа МРА (Master of Public Administration). Данный проект – часть корпоративной социальной ответственности групп, цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан. Современное обучение и перспективы построить карьеру в родных городах позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи. К тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно, считают в компании.

В релизе поясняется, что система выросла из нескольких краткосрочных проектов обучения городских управленцев. В частности, Школу лидеров территориального развития прошли 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города. После обучения участники защитили 19 проектов перед мэром города, а три из них уже реализованы.

Программа МРА стартовала в сентябре 2019 года, набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, второй – во Львовском региональном университете при президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.

Среди партнеров "Метинвеста" в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства.

Программа рассчитана на два года и ориентирована на практическое применение руководителями муниципалитетов знаний и навыков, необходимых для развития городов. Обучение проводят лучшие специалисты-практики в области маркетинга, коммуникаций, экономического развития, управления проектами, критического мышления и городского развития.

После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

Компания Partnership for Sustainability Award основана в 2018 году сетью Глобального договора ООН в Украине. Ее задача – продвигать цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий.

Металлургические заводы группы расположены в Украине - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, и в странах Европы.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

 

Теги: #метинвест #конкурс #оон
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