Экономика

17:54 01.12.2020

Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель

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Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник увеличили потери, связанные с неожиданным переносом заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 КВ во вторник составляет $47,41 за баррель, что на $0,47 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,67 за баррель, что на $0,67 (1,48%) ниже уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, которого цитирует MarketWatch, отсутствие соглашения к концу недели окажет понижательное давление на нефтяные цены.

Продление текущего уровня сокращения добычи позволило бы избежать попадания на рынок 150 млн баррелей нефти в 2021 году, если степень несоблюдения сделки будет невысокой, свидетельствует оценка аналитиков JBC Energy.

"Хотя мы считаем, что продление на три месяца является наиболее вероятным исходом, наиболее предусмотрительным вариантом действий был бы компромисс повышения добычи на определенный объем каждый месяц, чтобы цены не дали слишком много возможностей (нарастить добычу - ИФ) игрокам, не входящим в ОПЕК+, прежде чем мы будет уверены, что рынок действительно сможет переварить (этот объем нефти - ИФ) в следующем году", - отмечают эксперты.

Теги: #нефть
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