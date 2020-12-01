"Укравтодор" открыл тоннель для сельхозтехники на дороге Н-31 в Днепропетровской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины открыло тоннель для проезда сельскохозяйственной техники на дороге Н-31 в Днепропетровской области.



Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", путепровод расположен в Петриковском районе под основной проезжей частью. Проектное решение направлено на повышение безопасности дорожного движения на определенном участке, а также на минимизацию возникновения дорожно-транспортных происшествий.



Длина путепровода - 33 метра, ширина - 7 метров, высота - 5,6 метров, по нему разрешен проезд транспортных средств с габаритами 6*4,5 метра, построили его за пять месяцев.



Работы на дороге Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, которую строят с нуля, ведутся в 2020 году в рамках программы "Большое строительство".

На стадии проектирования новой дороги Укравтодором были заложены инженерно-технические решения, которые уменьшают риски ДТП и максимально учитывают потребности местных жителей. В частности, шумозащитные экраны, скотопрогоны для домашних животных и туннельные путепроводы, предназначенные для проезда сельскохозяйственной техники.



Всего на Н-31 только в пределах Днепропетровской области запланировано строительство 38 искусственных сооружений: шесть транспортных развязок на двух уровнях, мост через канал Днепр - Донбасс, 22 скотопрогона и туннельных путепровода, восемь путепроводов в составе транспортных развязок, а также одна эстакада через реку Орель.



Строительство магистрали национального значения Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в пределах Днепропетровской области ведется на участке протяженностью 58,1 км. Это дорога первой категории с четырьмя полосами движения, перспектива интенсивности движения - 25,556 тыс. авто в сутки.