Экономика

14:13 01.12.2020

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

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Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о фискализации для физлиц-предпринимателей (ФЛП) №4439-д, которым переносится на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за доработанный и зарегистрированный во вторник проект закона проголосовали в первом чтении 320 народных депутатов, в целом с технико-юридическими правками - 319 при необходимых 226 голосах.

Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа - 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая - 834 мзп вместо 5 млн грн, третья - 1167 мзп вместо 7 млн грн). Документ также отменяет механизм кешбека (компенсация покупателям за нарушения при расчетных операциях).

Кроме того, отменяются штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Помимо этого, документ продлевает на год, до 2022-го, применение сниженных размеров штрафов за нарушения отдельных требований применения РРО.

Теги: #рро #флп #рада
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