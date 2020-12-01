Novus финализировал сделку по приобретению "Билла-Украина"

Собственник ООО "Новус Украина" компания Consul Trade House UAB завершила сделку с Rewe International AGо приобретении 100% доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина", развивающее в Украине сеть супермаркетов Billa.

"Мы прошли решающий этап и завершили сделку о приобретении сети Billa. В данный момент нам доступна возможность официально начать плодотворную работу для слияния компаний", – цитируется в пресс-релизе генеральный директор сети Novus Марк Петкевич.

Операционный директор Novus Алексей Панасенко также добавил, что график работы магазинов не изменится. Кроме того, ООО "Новус Украина" и ПИИ "Билла-Украина" продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.

Как сообщалось, в октябре-2020 Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании UAB Consul Trade House из группы Novus на приобретение у Rewe International AG 100%-й доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) "Билла-Украина".

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году. В том же году в стране был открыт первый супермаркет Novus. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa был открыт в феврале 2000 года в Киеве. По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.