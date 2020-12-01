В рамках "Большого строительства" в 2020 году реконструировано и построено 100 школ - Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в рамках программы "Большое строительство" в 2020 году было реконструировано и построено 100 школ и планируется завершение еще 30 проектов.

"В этом году было подготовлено к реконструкции около 600 объектов: это школы, детсады, спортивные объекты, приемные отделения опорных больниц. По первоочередным планам, до конца 2020 года должны быть завершены как минимум 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных объектов по всей территории Украины. На данный момент могу говорить о первом достижении программы "Большое строительство" - 100 школ завершено, что является полным выполнением первоочередного плана», - сказал Чернышов на брифинге во вторник.

По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.

Кроме того, министр отметил, что в правительстве рассчитывают перевыполнить план и построить еще 30 школ в 2020 году.

Что касается выполнения по другим объектам из первоочередного плана, то на данный момент этот показатель составляет 94% строительной готовности, и, по мнению Чернышова, до конца года будет также выполнен.