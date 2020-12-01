Экономика

11:45 01.12.2020

АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

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АМКУ начинает сбор информации о рынке зарядки электромобилей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал сбор информации и изучение рынка зарядки электромобилей, сообщил комитет на сайте.

В нем отмечают интенсивный рост рынка электрокаров в последние годы, параллельно растет и рынок коммерческих зарядных станций. В связи с этим АМКУ начинает его мониторинг с целью контроля над соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Целью этого контроля являются: определение состояния конкурентной среды на рынке и его оценка; выявление и определение имеющихся на рынке проблем, препятствующих развитию конкуренции; обеспечение соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции; подготовка в случае необходимости по результатам такого контроля предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции", - отмечают в комитете.

АМКУ призвал действующих и потенциальных участников рынка предоставить информацию и соображения о возможных экономических, организационных, административных и технических барьерах, которые могут препятствовать новым компаниям, чтобы конкурировать на рынке зарядки электромобилей.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий в ноябре 2020 года сообщил, что Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

 

Теги: #электромобили #амку
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