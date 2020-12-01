Экономика

10:47 01.12.2020

МАУ просит власти о поддержке авиакомпании и авиационной отрасли Украины в целом

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МАУ просит власти о поддержке авиакомпании и авиационной отрасли Украины в целом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), начиная с весеннего локдауна-2020, неоднократно направляла запросы властям о необходимости поддержки как МАУ, так и авиационной отрасли Украины в целом, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"В данных запросах речь не шла о неких прямых финансовых дотациях. Прежде всего, запрашивалась возможность привлечения авиакомпаниями и отраслевыми предприятиями доступных стабилизационных кредитов под меньшую процентную ставку у коммерческих банков", - пояснили в авиакомпании.

Кроме того, в МАУ отметили, что в ее запросах к власти шла речь о ряде шагов по снижению регуляторной и финансовой нагрузки самого государства на авиарынок Украины. В частности, об отмене НДС на внутренних рейсах.

"В результате, мы не получили от государства не только ответа, но и каких-либо подвижек в решении актуализированных нами вопросов", - подчеркнули в компании.

Помимо этого, в МАУ добавили, что к настоящему времени также не поступало компенсаций расходов по эвакуационным рейсам, которые выполнялись авиакомпаниями в начале весеннего локдауна.

МАУ отмечает, что согласно обращению Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) к правительствам стран, ожидается, что убытки авиакомпаний в 2020 году достигнут $118,5 млрд, а в 2021 году – $38,7 млрд, при этом на доход можно рассчитывать не ранее конца 2021 года.

"IATA акцентирует внимание государств на том, что в таких условиях финансовая поддержка властей имеет решающее значение. Как показала практика текущего года, $173 млрд, выделенные правительствами разных стран авиакомпаниям в качестве антикризисной поддержки, стали инвестицией в восстановление как авиакомпаний, так и экономики в целом. IATA подчеркивает, что каждое рабочее место в авиационной отрасли поддерживает 29 других рабочих мест", - подытожили в компании.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" разработала план антикризисных действий на случай строгого карантина в Украине.

"МАУ имеет план действий на случай повторения ситуации, направленный на минимизацию перспективных потерь от возможного простоя полетов. Но инициаторам решения об очередном локдауне следует осознать ответственность за его последствия, в частности, за дальнейшее сокращение рабочих мест, падение доходов и отчислений в государственную казну. Для наглядности - одно рабочее место в авиации генерирует пять в смежных областях, а это значит, что очередная стагнация авиарынка нанесет тяжелейший удар, как по авиакомпании, так и игрокам других отраслей экономики страны", - констатировали в компании.

Теги: #мау #господдержка #авиация
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