"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") получила первые 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений из ранее анонсированных 5 тыс.
"Их бронирование будет осуществляться через электронный транспортный портал. "Укртрансбезопасность" осуществит ввод разрешений в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений (ПВР)", - написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он сообщил, что всего доступны к распределению 1,5 тыс. универсальных разрешений и 1 тыс. транзитных.
Универсальные авторазрешения будут переданы:
- ПВР "Ковель" - 500;
- ПВР "Львов" - 600;
- ПВР "Борисполь" - 200;
- ПВР "Коростень" - 100;
- ПВР "Хмельницкий" - 50;
- ПВР "Винница" - 50 шт.
Транзитные разрешения будут распределены между:
- ПВР "Ковель" – 400;
- ПВР "Львов" - 250;
- ПВР "Борисполь" - 150;
- ПВР "Коростень" - 100;
- ПВР "Хмельницкий" - 25;
- ПВР "Винница" - 25;
- ПВР "Ужгород" - 50 шт.
Как сообщалось, Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.