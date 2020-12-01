"Укртрансбезопасность" получила 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений на автоперевозки - Криклий.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") получила первые 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений из ранее анонсированных 5 тыс.

"Их бронирование будет осуществляться через электронный транспортный портал. "Укртрансбезопасность" осуществит ввод разрешений в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений (ПВР)", - написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сообщил, что всего доступны к распределению 1,5 тыс. универсальных разрешений и 1 тыс. транзитных.

Универсальные авторазрешения будут переданы:

- ПВР "Ковель" - 500;

- ПВР "Львов" - 600;

- ПВР "Борисполь" - 200;

- ПВР "Коростень" - 100;

- ПВР "Хмельницкий" - 50;

- ПВР "Винница" - 50 шт.

Транзитные разрешения будут распределены между:

- ПВР "Ковель" – 400;

- ПВР "Львов" - 250;

- ПВР "Борисполь" - 150;

- ПВР "Коростень" - 100;

- ПВР "Хмельницкий" - 25;

- ПВР "Винница" - 25;

- ПВР "Ужгород" - 50 шт.

Как сообщалось, Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.