Шмыгаль рассчитывает на значительное увеличение товарооборота между Украиной и Турцией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле с Турцией значительно увеличит товарооборот между странами и выведет двусторонние торговые отношения на новый уровень.

"Премьер-министр подчеркнул, что завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле значительно увеличит товарооборот между Украиной и Турцией и выведет двусторонние торговые отношения на новый уровень", - сообщила пресс-служба правительства Украины по результатам встречи Шмыгаля с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Среди прочего, стороны обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса в Украине турецкими компаниями и механизмы улучшения бизнес-климата, среди которых развитие государственно-частного партнерства для привлечения новых инвесторов.

"Турецкая Республика имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Ожидаем, что в ближайшее время состоится Третье заседание украино-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства", - сказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль отметил начало взаимодействия с Турцией в области строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в связи с российской оккупацией.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос согласования локаций строительства жилья и количества квартир по каждой из них для подготовки финальной версии соответствующих Меморандума и Соглашения. Ожидаем скорейшего согласования их текстов для начала реализации этого важного проекта", - подчеркнул он.