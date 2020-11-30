Доступная ипотека жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда – мнение

Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская.

"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".

На ее взгляд, проблему реновации можно решить лишь при условии сотрудничества застройщиков и государства, так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73% от общего жилого фонда Украины, потребуется до 500 млрд грн.

Как сообщалось, Ассоциация предприятий-строителей "Интергал-Буд" направила министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко письмо с предложением направить часть средств программы "Большого строительства" на финансирование программы ипотеки для граждан под 3% сроком на 20 лет. Согласно ему, на такую программу ипотечного кредитования потребуется в целом около 2-3 млрд грн в год.