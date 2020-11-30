Экономика

16:46 30.11.2020

"Интерпайп" начал поставки ж/д колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

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"Интерпайп" начал поставки ж/д колес для высокоскоростных поездов Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания "Интерпайп" осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого ж/д оператора – компании Deutsche Bahn.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, "Интерпайп" уже длительное время сотрудничает с Deutsche Bahn и успел зарекомендовать себя надежным партнером.

При этом компания является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте ж/д колес для грузовых вагонов: два из трех грузовых вагона в Европе - с колесами "Интерпайпа", отмечается в сообщении. Кроме того, компания уже поставляла колесную продукцию для пассажирского пригородного транспорта.

В пресс-релизе уточняется, что пассажирские ж/д колеса для высокоскоростных поездов - высокоточный сложный продукт. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров: они должны иметь отверстия в диске и чистовую расточку ступицы.

Отмечается также, что всю технологию производства колес - от проектирования конструкции и химсостава до готового изделия – разработали специалисты R&D (Research & Development - научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок – ИФ) "Интерпайпа". В итоге "Интерпайп" стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn, констатирует пресс-служба.

"На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона "Интерпайп", - сказал директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайпа" Александр Гарькавый, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #deutsche_bahn
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