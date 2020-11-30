Экономика

14:46 30.11.2020

Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

2 мин читать
Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что Украина сможет договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

"В сентябре 2021 наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом $1 млрд. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа", – сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения - Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет, максимальная ставка купона - 2,5% годовых.

Перед этим Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным агентства, в период администрации Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

Теги: #сша #евробонды #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 30.11.2020
Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

08:33 30.11.2020
Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой

02:31 30.11.2020
Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей из одних женщин

Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей из одних женщин

23:35 29.11.2020
США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

15:38 29.11.2020
Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

Арахамия: вероятность полного локдауна в Украине 90%

15:44 28.11.2020
Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования на следующей неделе - Арахамия

15:05 28.11.2020
Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ - Арахамия

14:44 28.11.2020
Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

14:42 28.11.2020
Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

Арахамия: если "карантин выходного дня" не сработал, Рада на следующей неделе предложит его скорректировать

14:25 28.11.2020
Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд Киева отменил "заморозку" принадлежащих Ferrexpo 50,3% акций Полтавского ГОКа – компания

В проекте госбюджета-2021 ко второму чтению предлагается увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Минобразования

Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

Энергосообщество призывает "Нафтогаз" к продаже газа на бирже, глава НАК называет условия

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд Киева отменил "заморозку" принадлежащих Ferrexpo 50,3% акций Полтавского ГОКа – компания

ПриватБанк планирует подать апелляцию на решение суда о лишении банка права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре

Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 11 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Послы стран G7 во время встречи с главой ФГИ подтвердили свою поддержку прозрачной приватизации госактивов

Декларацию об устранении барьеров в бизнесе подписали 10 крупных украинских и международных компаний

Amazon.com направит $500 млн на выплату бонусов сотрудникам за работу в праздничный период

Нацдепозитарий планирует в 3,3 раза повысить базовое вознаграждение независимым директорам

ЕС в 2019г выдал больше всего видов на жительство украинцам и в основном для работы

"Нафтогаз" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА