Экономика

11:35 30.11.2020

ПриватБанк планирует подать апелляцию на решение суда о лишении банка права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре

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ПриватБанк планирует подать апелляцию на решение суда о лишении банка права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре

Государственный ПриватБанк (Киев) планирует подать апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26 ноября о лишении банка права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре по иску НИ ООО "Океанмаш".

Согласно сообщению пресс-службы банка в понедельник, здание "Океанмаш" как предмет ипотеки на законных основаниях перешла в собственность банка до национализации, в августе 2016 года.

Банк отметил, что судебные споры вокруг права собственности на один из офисов банка, в котором до введения карантина работало полторы тысячи сотрудников, не повлияют на текущую деятельность банка и работу его сервисов, так как с марта 2020 года сотрудники работают дистанционно, а в случае дальнейшего негативного развития судебного разбирательства по этому объекту они будут размещены в других офисах банка.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем НИ ООО "Океанмаш" является компания "Веспаренто Лимитед". Уставный капитал страховщика составляет 53,11 тыс. грн.

 

Теги: #приватбанк #суд
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