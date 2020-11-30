Экономика

09:48 30.11.2020

Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

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Турецкая компания заинтересовалась модернизацией аэропорта в Херсоне - Мининфраструктуры

Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на сайте в воскресенье.

Министр Владислав Криклий в составе делегации премьер-министра Дениса Шмыгаля 29 ноября посетил с двухдневным рабочим визитом Турцию, в рамках которого состоялся "круглый стол" с турецкими ТОП-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 млрд.

По словам министра, Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества с Турцией и уже имеет положительный опыт сотрудничества с турецкими компаниями.

Он сообщил, что правительство Украины утвердило перечень приоритетных для страны инвестиционных проектов на ближайшие три года. 40% этого списка составляют именно проекты в сфере инфраструктуры и транспорта.

Согласно данным Мининфраструктуры, одна из турецких компаний проявила заинтересованность в модернизации аэропорта в Херсоне.

 

Теги: #турция #криклий #херсон #мининфраструктуры #аэропорт
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