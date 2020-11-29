Госэкоинспекция взыскала с "ArcelorMittal Кривой Рог" более 11 млн грн за вредные выбросы в атмосферу

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) взыскала с Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) более 11 млн грн за нарушение природоохранного законодательства в виде загрязнения атмосферы.

Как сообщила пресс служба Госкоинспекции на официальном сайте в субботу, проверка продолжается.

При этом отмечается, что предприятие возместило всю сумму добровольно.

"3-16 сентября при поручении премьер-министра Украины ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружило, что оно осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам проверки мы рассчитали суммы убытков - сначала более чем 7 млн грн, а затем еще 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены АМКР добровольно", - констатировал глава ведомства Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, проверка предприятия Госэкоинспекцией продолжается: осуществляется экологический контроль в части обращения с отходами и спецводопользованию.

"Буду держать проведение проверки под личным контролем и информировать о результатах", - добавил глава ведомства.

Как сообщалось, в сентябре ГЭИ проверила предприятие и выявила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7 млн 103 тыс. 989,07 грн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".