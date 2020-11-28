Экономика

18:06 28.11.2020

Послы стран G7 во время встречи с главой ФГИ подтвердили свою поддержку прозрачной приватизации госактивов

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Послы стран G7 во время встречи с главой ФГИ подтвердили свою поддержку прозрачной приватизации госактивов

Послы стран "Большой семерки" в Украине в ходе встречи с главой Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов.

"Послы стран G7 встретились с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

Послы G7 также подчеркнули, что приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики.

 

Теги: #приватизация #фги #g7
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