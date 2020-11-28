Экономика

13:14 28.11.2020

Декларацию об устранении барьеров в бизнесе подписали 10 крупных украинских и международных компаний

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Декларацию об устранении барьеров в бизнесе подписали 10 крупных украинских и международных компаний

Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала подписание декларации "Бизнес без барьеров" между крупными украинскими и международными компаниями, сообщается на сайте Офиса президента.

Со стороны бизнеса декларацию подписали представители "Укрпошты", Ощадбанка, "Укрзализныци", "Ашана", "1+1 media", ДТЭК, Socar, Work.ua, "АТБ" и Danone.

Компании будут способствовать изменениям с целью создания возможностей и социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.

По словам первой леди, построение безбарьерного бизнеса в Украине - сложный, комплексный и системный процесс, зависящий как от законодательства и действий государства, так и от бизнеса и самих людей.

Инициатива "Бизнес без барьеров" призвана преодолеть барьеры, возникающие при поиске сотрудников и приеме их на работу, адаптации работника на рабочем месте и в коллективе. Эта инициатива позволит также разрабатывать продукты и услуги, которые доступны всем общественным группам.

Первая леди и представители компаний договорились до конца этого года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы по развитию безбарьерности в бизнесе.

По желанию к "Бизнесу без барьеров" может присоединиться любая компания, которая готова имплементировать принципы безбарьерного ведения бизнеса, указывается в сообщении.

В частности, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко объяснил подписание декларации тем, что заложенные в ней принципы отвечают принципам работы компании, выразив уверенность, что каждый бизнес сегодня должен создавать нормы и правила, обеспечивающие равные права и возможности в доступе к работе, сервисам, услугам для различных социальных групп, которые испытали на себе влияние ограничений, связанных с инвалидностью, возрастом, полом.

По его словам, ДТЭК уже имеет значительные наработки в вопросах внедрения безбарьерности для  сотрудников и для клиентов.

"У нас работает почти три тысячи людей с инвалидностью, мы активно внедряем лучшие сервисы для наших клиентов, чтобы наши услуги были максимально доступными, кроме того, мы реализовываем много социальных проектов, в которых также активно участвуют все категории людей", – отметил он.

Кроме того, он обратил внимание, что в этом году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Теги: #декларация #зеленская #бизнес
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