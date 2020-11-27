Украина сможет добиться переноса точек передачи газа "Газпрома" на границу с РФ в сотрудничестве с Еврокомиссией – "Нафтогаз" и ОГТСУ

Украина сможет добиться переноса точек передачи экспортного газа "Газпрома" на украинско-российскую границу только в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией (ЕК) и другими европейскими институтами.

Такое мнение высказали представители "Нафтогаз Украины" и Оператора ГТС Украины на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости" в пятницу.

"Мы считаем, что возможность переноса точек передачи технически есть. Но нет политического согласия со стороны РФ, потому что они понимают, что европейский рынок газа снижается, и не хотят дополнительных конкурентов. Поэтому мы полагаем, что бороться с монопольной позицией РФ нужно совместно с нашими европейскими партнерами и институтами. Они позволят нам создать такие условия, чтобы вынудить РФ разрешить транзит энергоносителей через свою территорию и, если у европейских трейдеров будет такое желание, перенести точки передачи газа на границу Украина-Россия", ‒ сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, европейские трейдеры уже обращались к РФ с подобным предложением, но пока получили отрицательный ответ.

По мнению советницы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Ланы Зеркаль, для Украины в этом процессе крайне важно привлечь к сотрудничеству именно Европейскую комиссию.

"Именно привлечение Европейской комиссии как модератора такой дискуссии является крайне важным, поскольку мы уже имеем положительный опыт проведения таких трехсторонних переговоров в газовой сфере. И здесь мы не должны выглядеть в роли просителя, мы должны выполнить свою часть домашнего задания, а именно: провести вместе с ЕК полный скрининг и полный мониторинг украинского законодательства по вопросам его соответствия Соглашению об ассоциации с ЕС, что даст нам необходимую базу для последующей совместной работы", – считает Зеркаль.

Перенос точек передачи российского газа на восточную границу Украины позволит стране более плотно интегрироваться в европейский газовый рынок и, в частности, еще активнее привлекать европейских трейдеров к размещению газа в украинских ПХГ, пояснила она.

Как сообщалось, транзит газа из РФ через Украину за 10 месяцев 2020 года составил 45 млрд куб. м, прогноз на год – 55-56 млрд куб. м.