Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

Кабинет министров Украины снизил дефицит в проекте государственного бюджета на 2021 год с 6% до 5,5% ВВП, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%", - сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг.

Таким образом, дефицит сокращен на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит в 7,5% ВВП.