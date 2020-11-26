Экономика

19:37 26.11.2020

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

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Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2-му чтению с дефицитом 5,47% ВВП

Кабинет министров Украины снизил дефицит в проекте государственного бюджета на 2021 год с 6% до 5,5% ВВП, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%", - сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг.

Таким образом, дефицит сокращен на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит в 7,5% ВВП.

Теги: #правительство #госбюджет
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