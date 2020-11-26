Экономика

18:43 26.11.2020

Введение института преимущественного права на куплю-продажу с/х земель в Украине в целом возымеет положительный экономический эффект – KSE

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Введение института преимущественного права на куплю-продажу с/х земель в Украине в целом возымеет положительный экономический эффект – KSE

Упрощенный анализ возможных выгод и потерь от внедрения в Украине преимущественного права показал в целом положительный экономический эффект от его применения при купле-продаже земель сельхозназначения, говорится в выводах исследования Киевской школы экономики (KSE), осуществленного при поддержке "Украинского клуба аграрного бизнеса".

Как отмечают аналитики KSE, введение преимущественного права при купле-продаже земельных участков - ограничение на рынке земель сельхозназначения, которое предоставляет дополнительные выгоды держателям такого преимущественного права.

Законопроект №2194 предусматривает, что первоочередные держатели преимущественного права на покупку - владельцы специальных разрешений на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, второстепенные - арендаторы земельного участка.

"Поскольку площади, на которые выданы специальные разрешения, достаточно малы (около 200-300 га в целом), то основными выгодоприобретателями будут именно арендаторы сельхозземель. Наличие преимущественного права увеличивает выгоды существующих арендаторов и уменьшает выгоды владельцев земельных участков. По предварительным модельным расчетам, стоимость преимущественного права (или выгода арендаторов) составит около $43,3/га, однако эти выгоды являются меньшими от потерь других участников экономического эксперимента - владельцев земельных участков и потенциальных покупателей земельных участков, и в целом потери для экономики составят $12,4 на гектар", - отмечается в исследовании.

Дополнительно к вышеуказанному в KSE предполагают, что выгода владельца преимущественного права ($43,3/га) в полной мере будет инвестироваться в развитие предприятия и производства. "По статистике Госстата, в среднем дополнительная гривня основных средств генерировала 60 копеек добавленной стоимости за последние пять лет. Таким образом, предполагая, что вся величина стоимости преимущественного права ($43,3/га) будет инвестирована в производство (в основные средства), то это в среднем сгенерирует дополнительно около $26/ га дополнительной добавленной стоимости в аграрном секторе, более чем вдвое больше указанных экономических потерь", - поясняется в исследовании.

"Несмотря на неоднозначность отношения к институту преимущественного права, его стоимость (или выгода арендаторов) составит примерно $43,3/га через некоторое уменьшение цены на землю. Однако при условии инвестирования всей выгоды от преимущественного права на дальнейшее производство это даст в целом чистый положительный экономический эффект в $14 добавленной стоимости на гектар, - цитируется в пресс-релизе Киевской школы экономики, профессор KSE Олег Нивьевский.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, вся земельная реформа - это поиск компромисса, а внедрение преимущественного права - возможный баланс.

"К сожалению, у нас еще нет достаточной культуры среднесрочных или долгосрочных надежных партнерских отношений, если мы говорим об арендаторе и землевладельце. Институт преимущественного права позволяет найти баланс в рамках земельной реформы между тем правами собственника земли и арендатора, чтобы не разрушить структуру аграрного сектора. Результаты исследования подтверждают, что для достижения компромисса каждая из сторон должна в чем-то уступить", - заметил замминистра.

Теги: #земля #укаб #kse
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