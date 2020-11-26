"Укравтодор" планирует открыть движение на новом обходе Днепра в 2021г

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию Южный обход г. Днепр.

Как сообщается на Telegram-канале агентства, об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе инспекции строительства проекта совместно с президентом Владимиром Зеленским в четверг.

По его словам, новый участок дороги позволит разгрузить автомобильный трафик в г. Днепр.

"Когда будет достроен этот участок, весь трафик, который въезжает в Днепр через Южный мост, будет направлен в обход города. И выходить на трассу Н-08 в направлении Запорожья", - отметил он.

Агентство отмечает, что реализация проекта "Строительство второй очереди Южного обхода г. Днепр" предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 7,1 км от автодороги госзначения Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь к Южному мосту через р. Днепр.

Кроме того, предусмотрено строительство двух транспортных развязок в двух уровнях, искусственных сооружений для проезда сельхозтехники, переустройство магистральных газопроводов, линий электропередач и других коммуникаций.

Строительство Южного обхода г. Днепр было начато в 2021 году.