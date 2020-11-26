Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась ниже $48 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг, отступив от максимумов более чем за восемь месяцев, установленных накануне.

Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу спроса на топливо в краткосрочной перспективе в условиях продолжающегося роста числа заражений коронавирусомпо всему миру, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 КСК в четверг составляет $47,95 за баррель, что на $0,66 (1,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,14 за баррель, что на $0,57 (1,25%) ниже уровня предыдущих торгов.

Основные торги на NYMEX в четверг не проводятся, поскольку в стране отмечается День благодарения.

По итогам торгов в среду оба контракта достигли максимальных отметок с 5 марта благодаря оптимизму трейдеров относительно прогресса в разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19.

В то же время британская фармацевтическая компания AstraZeneca PLC и Оксфордский университет признали, что при разработке вакцины допустили "производственную ошибку", что ставит под сомнение сделанные ранее ими заявления о высокой эффективности их препарата.

Аналитики Julius Baer рассчитывают на дальнейший рост цен на нефть, чему, по их словам, должны способствовать как фундаментальные факторы, так и рыночные настроения.

"Рост котировок нефти в последние дни последовал за оптимизмом на финансовых рынках и надеждами, связанными с новостями о вакцинах. Предстоящая встреча нефтедобывающих стран должна привести к продлению ограничений по добыче, что позволит не препятствовать восстановлению рынка нефти и освободить пространство для роста экспорта из Ливии", - сказал главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"С учетом того, что и фундаментальные показатели, и настроения оказывают поддержку котировкам нефти, мы придерживаемся нашего позитивного взгляда", - отмечает эксперт.

Согласно данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.