ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

Группа компаний "Алло", развивающая одноименную торговую сеть техники и бытовой электроники, запускает нового почтово-логистического оператора "Алло Express" на территории Украины, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр операторов почтовой связи, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"В условиях сегодняшних реалий и с учетом значительного перетекания розничных продаж в онлайн, было принято решение перестроить процессы собственной логистики и инвестировать в создание собственного почтового оператора. Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение "Алло Express", а также – адресная курьерская доставка покупателю", - цитируется в сообщении CEO ГК "Алло" Максим Раскин.

Компания будет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua. Отделения почтового оператора "Алло Express" будут располагаться в действующих магазинах "Алло" в 140 городах Украины.

Согласно сообщению, кроме классических почтовых услуг оператор планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов в партнерстве с ООО "Электрум Пеймент Систем" (лицензия НБУ №43): перевод денежных средств без открытия счетов и другие финансовые услуги в пределах платежной системы "Электрум" и других платежных систем.

По данным компании, сервис будет доступен во всех отделениях почтового оператора в ближайшее время.

Планируется также развивать несколько форматов почтовых отделений, в том числе и за пределами действующих магазинов "Алло".

В 2021 году все интернет-заказы, оформленные на сайте allo.ua, можно будет получить в отделениях "Алло Express", либо с помощью адресной курьерской доставки данного оператора, резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось, почтово-логистический сервис Justin, входящий в крупнейшую украинскую торгово-промышленную группу Fozzy Group, работает в Украине с октября 2018 года.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 7 тыс. отделений по всей стране.

На украинском рынке также работает ряд других почтово-логистических компаний, таких как "Мист Экспресс", "Деливери", "DHL Украина".

ООО "Алло" создано в 1998 году. По состоянию на октябрь-2020 сеть насчитывает 345 торговых точек в 140 городах Украины.

"Алло" является официальным представителем и дистрибьютором Xiaomi в Украине. Первый монобрендовый магазин Mi Store был открыт в начале 2017 года в Киеве. Сеть насчитывает 30 точек в 14 городах.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО "Алло" являются ЧП "Днипро-Инвест 2016" (96,09%), Дмитрий Деревицкий (3,61%), Максим Раскин (0,3%). Конечным бенефициаром указан Деревицкий.