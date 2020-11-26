Экономика

17:00 26.11.2020

АМКУ разрешил матери нардепа Ефимова купить столичный КВЦ "Парковый"

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АМКУ разрешил матери нардепа Ефимова купить столичный КВЦ "Парковый"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение физлицу-резиденту США Любови Ефимовой, матери народного депутата Украины Максима Ефимова (фракция "Блок Петра Порошенко"), приобрести долю в размере 100% уставного капитала Fineroad Business LLP (Кингтон, Англия).

Как указывается в обнародованном решении ведомства, Любовь Ефимова 1 февраля 2019 года приобрела долю в размере 100% уставного капитала Fineroad Business LLP без получения соответствующего разрешения органов АМКУ. В связи с этим нарушением, регулятор принял решение наложить на нее штраф в размере 170 тыс. грн и предоставить соответствующее разрешение на осуществление концентрации.

При определении размера штрафа за совершение нарушения регулятором "учтено, что физическое лицо - гражданка США Ефимова Любовь Борисовна обратилась до начала рассмотрения дела о нарушении за получением разрешения на концентрацию".

Согласно решению, на момент совершения сделки компания Fineroad Business LLP была связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", обладающим конгрессно-выставочным центром (КВЦ) "Парковый" по ул. Парковая дорога, 16а в Киеве. Объект представлен зданием общей площадью 22 тыс. кв. м с подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными зданиями.

По данным АМКУ, выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 составила 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, в феврале-2019 народный депутат Украины Максим Ефимов (фракция "Блок Петра Порошенко") подтвердил факт приобретения КВЦ "Парковый", формальным владельцем объекта выступила мать депутата.

КВЦ "Парковый" веден в эксплуатацию в 2013 году.

Теги: #недвижимость #парковый #ефимов #амку
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