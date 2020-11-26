Сертифицирующая компания DNV GL перестала обслуживать проект Nord Stream 2 из-за санкций США

Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

"Государственный департамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект "Северный поток-2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем применимым нормам и законам, включая санкции", - сообщили "Интерфаксу" в DNV GL.

Агентство Bloomberg приводит позицию Датского энергетического агентства, о том, что Nord Stream 2 может нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

В компании DNV GL напомнили: "Владелец "Северного потока 2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы. Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашим независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101. Наша работа по проекту "Северный поток 2" включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы".