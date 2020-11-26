Экономика

14:04 26.11.2020

Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

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Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

Принятие закона о REMIT является одной из ключевых задач Министерства энергетики, реализация которой позволит повысить прозрачность энергорынка и предохранить его от злоупотреблений со стороны участников.

Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Бойко на онлайн-брифинге в четверг.

"Следующий стратегический шаг, который нужно сделать для того, чтобы стабилизировать и зафиксировать прозрачность правил энергорынка, ‒ это принятие законопроекта о REMIT. За этим словом стоит предоставление широких прав регулятору относительно мониторинга рынка электроэнергии с целью выявления злоупотреблений и оперативного реагирования на такие злоупотребления", – сказал врио министра.

При этом он добавил, что в настоящее время очень часто "возникает понимание, что на рынке происходит что-то не так, однако объективных реальных рычагов влияния на ситуацию нет".

REMIT ‒ это положение о целостности и прозрачности оптовых рынков электроэнергии и газа, которое закреплено Регламентом европейского парламента и Совета ЕС №1227/2011 от 25 октября 2011 года с целью борьбы со злоупотреблениями на энергетических рынках в виде инсайдерской торговли или манипулирования рынком.

По словам Бойко, законопроект о REMIT полностью гармонизируется с аналогичными правилами, действующими на современных европейских рынках.

В октябре USAID, в рамках проекта энергетической безопасности (ESP), рекомендовал украинскому правительству повысить прозрачность рынка электроэнергии и наладить эффективный рыночный мониторинг и надсмотр за рынком со стороны регулирующих органов посредством внедрения REMIT и создания платформы рыночных данных.

Теги: #бойко #минэнерго #энергорынок
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