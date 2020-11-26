Глава Минэнерго считает необходимым выход "Укргазвыдобування" на биржу для обеспечения конкурентного доступа всех участников к ресурсу

Для повышения конкуренции на рынке газа необходимо обеспечить выход ПАО "Укргазвыдобування" на биржу, считает врио министра энергетики Юрий Бойко.

"Ситуация на рынке газа является достаточно контролированной, но для того, чтобы она оставалась такой и в дальнейшем, необходимо предпринять те меры, о которых мы знали еще до открытия рынка газа для населения. Это, собственно, обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргазвыдобування", на бирже", – сказал он на онлайн-брифинге в Киеве в четверг.

Он отметил, что такой шаг обеспечит равный доступ всех участников рынка к отечественному ресурсу на конкурентных основаниях и в соответствии с прозрачным ценообразованием.

Кроме того, по его словам, еще одним шагом для повышения конкуренции на рынке газа, а соответственно, и снижения цены ресурса для потребителей является открытие клиентских баз, которыми располагают облгазы.

При этом Бойко отметил, что решение этих вопросов не всецело зависит от министерства.

"Не все лежит в плоскости министерства, поэтому мы будем пытаться через депутатов, через смежные органы власти добиваться реализации этой идеи", – сказал он.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

По словам исполнительного директора по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера, начало конкурентной борьбы за украинских бытовых потребителей газа привело к тревожным сигналам, заставляющим сомневаться в эффективности конкуренции на местах и требующим подключения или вмешательства регулятора.

Ватерландер напомнил, что операторы региональных газопроводов (облгазы) должны были отделиться от поставщиков газа еще в 2015 году, когда был принят закон "О рынке природного газа", согласно которому доставка и транспортировка не могут находиться в одних руках. Однако, по его словам, владельцы облгазов нашли способ обойти закон: создали новые компании-поставщики (так называемые газсбыты), которые начали заниматься продажей газа, с одинаковым или почти одинаковым составом владельцев.

"До 1 августа этого года особых проблем заметно не было. Но (после открытия рынка – ИФ) облгазы могут "случайно" вернуть потребителей обратно в клиентскую базу собственных дочерних фирм, даже если эти потребители решили сменить поставщика. Более того, несмотря на закрытую процедуру смены поставщика, газсбыты каким-то образом узнают о намерении клиента получать услуги от другой компании, звонят и даже запугивают отключением газа", – описал текущую ситуацию топ-менеджер "Нафтогаза".

Со своей стороны, профильные ассоциации неоднократно поднимали вопрос выхода "Укргазвыдобування" на биржу. В частности, Ассоциация поставщиков энергоресурсов обратилась к Секретариату Европейского Энергосообщества и Европейской бизнес-ассоциации с просьбой поспособствовать решению проблемных вопросов функционирования розничного рынка газа в Украине, связанных, в частности, с ограничением НАК "Нафтогаз Украины" возможности независимых поставщиков свободно покупать газ государственной добычи.