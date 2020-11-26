Экономика

12:34 26.11.2020

"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

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"Укрзализныця" хочет перевести на ж/д 50% туристов, путешествующих по Украине

АО "Укрзализныця" (УЗ) хочет, чтобы минимум 50% туристов, путешествующих по Украине, выбирали железную дорогу, сообщил глава правления УЗ Владимир Жмак.

"В данных условиях мы обращаем внимание на внутренний туризм, поскольку внешний сейчас переживает не лучшие времена. Внутренний туризм "Укрзализныця" считает одним из тех направлений, которое может развиваться и приносить средства украинской экономике. Мы хотим достичь отметки 50% всех туристов, которые передвигаются в Украине. Стимулировать их сменить автобусы на наши комфортные пассажирские вагоны", - сказал Жмак в ходе круглого стола с Государственным агентством развития туризма Украины и туроператорами в Киеве в четверг. 

Глава УЗ отметил, что в настоящее время в данном направлении компания уже проводит работу.

"Уже сейчас мы понижаем стоимость билетов в первом классе, предоставляем гибкую систему скидок за выкуп билетов задолго до даты выезда. Кроме того, мы снижаем тариф на бронирование групп. Если раньше туроператоры были вынуждены платить 200 грн за туриста вашей группы, то мы снижаем до 80 грн. И дальше будем вводить шкалу: чем больше группа, тем меньше будете (туроператоры - ИФ) платить за каждого члена группы", - добавил он.

Теги: #укрзализныця #туристы
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