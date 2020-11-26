Perfect Group вошла в состав акционеров ПАО "Киевпроект"

ООО "Спецрентфинанс" (Киев), собственник которого входит в строительную группу Perfect Group, приобрела 47,2% акций ПАО "Киевпроект".

Согласно сообщению "Киевпроекта" в системе раскрытия информации НКЦБФР, "Спецрентфинанс" приобрело 2 млн 884 тыс. 878 простых именных акций предприятия, составляющих 47,2% от общего числа акций (или 49,3% голосующих акций общества).

Кроме того, такое же количество акций приобрело ООО "Джемп" (Киев).

В то же время кипрская "Трейлори Венчерз Лимитед", ранее владеющая 98,7% голосующих акций "Киевпроекта", вышла из состава его акционеров.

ООО "Спецрентфинанс" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала ООО в размере 6 млн грн выступает ООО "Спецбудинвест-17". Конечными бенефициарами указаны Олег Тимошенко и Василий Шомонка. Компания входит в строительную группу Perfect Group.

ООО "Джемп" создано в ноябре-2020 года. По данным Единого госреестра, основным видом его деятельности является управление недвижимостью. Собственником и руководителем ООО указан Дмитрий Райчук.

"Киевпроект" основан в 1937 году. Является одной из старейших и крупнейших проектных организаций Киева. Занимается разработкой проектно-сметной документации в сфере градостроительства, инженерных сетей, транспортных развязок, разработкой проектов реконструкции и др.

Как сообщалось, "Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под многофункциональный комплекс в 2021 году. Девелоперами реновации здания выступают Saga Development в партнерстве с Perfect Group и Kyivproekt Development.