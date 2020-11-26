Глава Минэнерго выступает за исключительно биржевую торговлю электроэнергией по двусторонним договорам в 2021г

В 2021 году необходимо создать одинаковые условия для государственных и частных производителей электроэнергии, для чего предусматривается торговля по двусторонним договорам исключительно на биржах, заявил врио министра энергетики Юрий Бойко.

"В 2021 году рынок электроэнергии должен работать сбалансированно. Эта цель является достижимой. Для ее достижения предусматривается создание одинаковых условий для частного и государственного сектора и, соответственно, торговля на рынке двусторонних договоров исключительно на биржевых площадках", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, "не принципиально на старте, будет это одна или несколько площадок".

Главное, что это будет прозрачная торговля с понятной логикой ценообразования", – подчеркнул врио министра.

Он также отметил, что такой шаг поддерживается международными партнерами, рядом депутатов, "среди которых, пожалуй, полный состав профильного энергокомитета".