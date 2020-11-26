"Укравтодор" 28 ноября откроет проезд по автодороге в Синевир

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено 28 ноября 2020 года открыть проезд всех видов транспорта по автодороге Т-07-18 Нижние Ворота – Воловец - Межгорье после проведения ремонта.

"Это 45 км восстановленного пути, ведущего в Национальный природный парк "Синевир", являющийся частью буковых лесов, которые организация ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия. Дорога проложена от международной трассы М-06 Киев - Чоп, вдоль Боржавского позвоночника, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и выходит на автодорогу Р-21 Долина-Хуст", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора".

Работы на объекте выполнял подрядчик "Онур Конструкцион Интернешнл", общая смета проекта составила 669 млн грн.

По всей протяженности автодороги был уложен усиленный слой основы: щебеночно-песчаная смесь укрепленная цементом, обустроен выравнивающий слой асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта.

Также подрядчик выполнил габионные крепления верховых и низовых откосов перевалочных участков, в частности на Воловецком и Подобовецком перевалах.

Барьерное ограждение на автодороге обустроено в соответствии с европейским стандартом: светоотражающие элементы встроены в детали конструкций, также полностью заменены дорожные знаки.

При выполнении работ по текущему среднему ремонту по всей длине дороги было отремонтировано 15 малых и четыре средних моста, на части из них были заменены балки пролетного строения.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что Закарпатская область - одна из лидеров по количеству отремонтированных километров в 2020 году - в области обустроено 255 км верхнего слоя.