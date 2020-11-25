Американцы в среднем потратят $475 на празднование Дня благодарения в 2020 году - опрос

Американцы, которые будут организовывать праздничный ужин по случаю Дня благодарения, как ожидается, в среднем потратят на мероприятие $475, свидетельствуют результаты опроса LendingTree.

Таким образом, показатель увеличится на 53% по сравнению с $310,17 в 2019 году.

Почти четверть тех, кто принимает у себя гостей, увеличивают расходы на подготовку к празднику, чтобы компенсировать отсутствие праздничных мероприятий в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, показали результаты опроса.

Наибольшие расходы планируют американцы, относящиеся к поколению миллениалов (в возрасте от 24 до 39 лет), - в среднем $556,56. При этом меньше всего собираются потратить люди в возрасте от 55 до 74 лет - $173,83.

В текущем году количество тех, кто организовывает небольшие мероприятия по случаю Дня благодарения, как ожидается, вырастет. Принимать гостей в праздник планируют 41% опрошенных по сравнению с 33% в 2019 году.

При этом среднее количество гостей (включая членов семьи) на одного хозяина сократилось до 9 по сравнению с 10 в 2019 году.

В опросе приняли участие 2,042 тыс. американцев, включая 841 человека, которые организовывают у себя праздничный ужин.