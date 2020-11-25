Экономика

19:16 25.11.2020

Американцы в среднем потратят $475 на празднование Дня благодарения в 2020 году - опрос

1 мин читать
Американцы в среднем потратят $475 на празднование Дня благодарения в 2020 году - опрос

Американцы, которые будут организовывать праздничный ужин по случаю Дня благодарения, как ожидается, в среднем потратят на мероприятие $475, свидетельствуют результаты опроса LendingTree.

Таким образом, показатель увеличится на 53% по сравнению с $310,17 в 2019 году.

Почти четверть тех, кто принимает у себя гостей, увеличивают расходы на подготовку к празднику, чтобы компенсировать отсутствие праздничных мероприятий в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, показали результаты опроса.

Наибольшие расходы планируют американцы, относящиеся к поколению миллениалов (в возрасте от 24 до 39 лет), - в среднем $556,56. При этом меньше всего собираются потратить люди в возрасте от 55 до 74 лет - $173,83.

В текущем году количество тех, кто организовывает небольшие мероприятия по случаю Дня благодарения, как ожидается, вырастет. Принимать гостей в праздник планируют 41% опрошенных по сравнению с 33% в 2019 году.

При этом среднее количество гостей (включая членов семьи) на одного хозяина сократилось до 9 по сравнению с 10 в 2019 году.

В опросе приняли участие 2,042 тыс. американцев, включая 841 человека, которые организовывают у себя праздничный ужин.

Теги: #сша #опрос #праздник #расходы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:35 25.11.2020
Байден в первые 100 дней у власти планирует провести иммиграционную реформу, отменить указы Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19

Байден в первые 100 дней у власти планирует провести иммиграционную реформу, отменить указы Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19

07:49 25.11.2020
Помпео подтвердил, что госдепартамент начал процесс передачи власти команде Байдена

Помпео подтвердил, что госдепартамент начал процесс передачи власти команде Байдена

06:07 25.11.2020
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

01:31 25.11.2020
Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

22:31 24.11.2020
Вакцины и лекарства для лечения COVID-19 могут стать доступны в США уже на следующей неделе – Трамп

Вакцины и лекарства для лечения COVID-19 могут стать доступны в США уже на следующей неделе – Трамп

21:56 24.11.2020
Трамп провел церемонию помилования индейки в преддверии Дня благодарения

Трамп провел церемонию помилования индейки в преддверии Дня благодарения

20:42 24.11.2020
Байден лично представил ключевых сотрудников его кабинета на случай, если он станет президентом США

Байден лично представил ключевых сотрудников его кабинета на случай, если он станет президентом США

20:24 24.11.2020
В Неваде на выборах президента США официально победил Байден

В Неваде на выборах президента США официально победил Байден

19:19 24.11.2020
Индекс Dow Jones впервые превысил 30 000 пунктов

Индекс Dow Jones впервые превысил 30 000 пунктов

19:12 24.11.2020
GM отзывает 5,9 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

GM отзывает 5,9 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в ответ на дискриминацию введет 16,08% спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси

Минфин поднял ставки 5-6-мес. ОВГЗ до 10-10,25% и 12-мес до 10,8% и привлек 11,4 млрд грн

Министр финансов Украины заявляет о прогрессе с МВФ и анонсирует скорое внесение проекта госбюджета-2021 в Раду

Предприятия группы "ТАС " выпустили облигации почти на 2 млрд грн

ВС перенес на 16 декабря пересмотр решения по выплате ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Окружной админсуд Киева поступил еще один иск об отмене карантина выходного дня, с Кабмина просят взыскать 500 тыс. грн морального ущерба

"Укрэнерго" запустило ЛЭП 750 кВ, которая позволит выдавать в сеть полную мощность Запорожской АЭС

Запасы нефти в США снизились на 754 тыс. баррелей за неделю

НКРЭКУ согласовала программу мероприятий по недопущению конфликта интересов "Укрэнерго" на энергорынке

Кабмин назначил врио главы ГФС первого замглавы ГУ ведомства в Херсонской области

ViacomCBS подтвердила сделку по продаже издательства Simon & Schuster за $2,2 млрд

Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу - экс-министр экономики

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Правительство предоставило "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса

SkyUp выполнит нерегулярный рейс Киев – Баку - Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА