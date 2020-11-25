Запасы нефти в США снизились на 754 тыс. баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.