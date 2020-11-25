НКРЭКУ согласовала программу мероприятий по недопущению конфликта интересов "Укрэнерго" на энергорынке

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду согласовала программу мероприятий по недопущению конфликта интересов НЭК "Укрэнерго" при оказании услуг по передаче электрической энергии, осуществлении диспетчерского (оперативно-технологического) управления режимами работы ОЭС Украины, а также выполнении функций администратора расчетов и администратора коммерческого учета.

Как сообщила НКРЭКУ на своем сайте, выполнение оператором системы передачи (ОСП) всех четырех перечисленных функций отвечает положениям законодательства Энергетического Сообщества и присуще большинству операторов систем передачи стран ЕС.

Программа мероприятий разработана НЭК "Укрэнерго" в соответствии с требованиями закона "О рынке электрической энергии".

"Программа мероприятий является важным документом, целью которого является обеспечение избежания конфликта интересов при выполнении ОСП функций на рынке электрической энергии, обеспечения ОСП прозрачных и недискриминационных отношений в процессе функционирования рынка электрической энергии", – говорится в сообщении НКРЭКУ.

При подготовке программы были использованы рекомендации для реализации отделения ОСП и взаимодействия структурных подразделений ОСП для избежания конфликта интересов при выполнении различных функций на рынке, предоставленные в рамках проекта технической помощи ЕС Twinning Нацкомиссии. Рекомендации были наработаны вместе с европейским партнером проекта словацким национальным регулятором (RONI).

Как отмечают в НКРЭКУ, реализация программы станет первым шагом по становлению внутренних процессов ОСП как одного из основных операторов, обеспечивающего функционирование рынка электрической энергии в соответствии с лучшими практиками европейских операторов систем передачи.