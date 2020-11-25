Кабмин назначил врио главы ГФС первого замглавы ГУ ведомства в Херсонской области

Кабинет министров назначил временно исполнять обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) первого замначальника Главного управления ведомства в Херсонской области Дмитрия Сосиновича, который заменит в этой должности Сергея Солодченко.

Соответствующее решение правительство приняло в среду.

"Сегодня Кабмин назначил и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича. В настоящее время я остаюсь в рядах налоговой милиции в должности первого замглавы ГФС", - прокомментировал Солодченко в соцсети Facebook в среду вечером.

https://www.facebook.com/110879660626719/posts/190155829365768/