Экономика

18:11 25.11.2020

ViacomCBS подтвердила сделку по продаже издательства Simon & Schuster за $2,2 млрд

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Медиахолдинг ViacomCBS Inc. подтвердил сделку по продаже принадлежащего ему издательского дома Simon & Schuster германскому медиагиганту Bertelsmann SE за $2,18 млрд.

"Это продажа следует за стратегическим анализом непрофильных активов, который провела ViacomCBS в начала 2020 года", - говорится в пресс-релизе ViacomCBS. - Поступления от сделки будут использоваться для инвестирования в стратегические приоритеты развития ViacomCBS, в том числе в области стриминга, а также для финансирования дивидендов и погашения задолженности".

Компания рассчитывает закрыть сделку в 2021 году.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что ViacomCBS близка к заключению сделки по продаже Simon & Schuster более чем за $2 млрд. По данным изданиям, эта сделка приведет к созданию издательского гиганта, на долю которого будет приходиться примерно треть всех книг, продаваемых в США.

Принадлежащий Bertelsmann Penguin Random House (PRH) уже является крупнейшим в США издательством по количеству продаваемых книг, тогда как Simon & Schuster занимает третье место после HarperCollins Publishers, который принадлежит медиахолдингу News Corp.

ViacomCBS выставила Simon & Schuster на продажу в марте, сообщив, что намерена использовать полученные от сделки средства для дальнейшего инвестирования в развитие потокового видео. В декабре 2019 года американские медиакомпании CBS Corp. и Viacom Inc. завершили слияние.

Интерес к покупке активов Simon & Schuster, по информации СМИ, также проявляли HarperCollins Publishers и французская медиакомпания Vivendi SA. Накануне газета Financial Times сообщила, что Bertelsmann лидирует в борьбе за приобретение Simon & Schuster.

Основанное в 1924 году издательство Simon & Schuster получает большую часть своих доходов на внутреннем рынке. В прошлом году его выручка сократилась на 1,3% по сравнению с 2018 годом, до $814 млн, на фоне снижения объемов продаж печатных книг. Скорректированная операционная прибыль до вычета износа и амортизации упала на 7% и составила $143 млн.

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