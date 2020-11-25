Экономика

18:10 25.11.2020

Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу - экс-министр экономики

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Правительство сделало выводы из ситуации с весенним жестким карантином и исходило из этого при разработке нового пакета помощи бизнесу, полагает экс-министр экономики, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) и президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

"Главная идея - поддержку предлагается предоставлять людям напрямую и еще до введения жестких ограничений", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя анонсированный президентом и разработанный правительством новый пакет помощи бизнесу.

Экс-министр напомнил, что речь идет о предоставлении 8 тыс. грн пострадавшим от карантина. "Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов. По его словам, это важный канал поддержки и бизнеса, который на так называемые "рождественские каникулы" может избежать расходов на зарплату.

Милованов напомнил, что речь идет также о налоговых каникулах, которые вместе с кредитной программой "5-7-9%" могут возыметь желаемый результат. "Эти пакеты будут максимально эффективными. Правительство максимально выучило уроки с "ковидных ограничений", то, как реагирует бизнес и какая поддержка ему нужна была весной, и теперь этот пакет будет лучше", - подытожил президент КШЭ.

Как сообщалось, 24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал безотлагательное внесение в парламент законопроектов о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн. "В ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, которые будут предусматривать следующее: одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина. И если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свое кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал президент.

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