Экономика

14:53 25.11.2020

Литва продлила карантин до 17 декабря из-за распространения COVID-19

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Завершающее срок полномочий правительство Литвы в среду продлило карантин в стране до 17 декабря в условиях пандемии коронавируса, но с 10 декабря разрешило открыть музеи для немногочисленных групп посетителей.

"Хотя мы наблюдаем определенное замедление роста числа случаев (заболевания коронавирусом - ИФ), ситуация у нас реально сложная, поэтому мы предлагаем продлить режим карантина (...) до 24 часов 17 декабря", - сказал представивший постановление временный министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Посещение музеев и галерей будет разрешено с 10 декабря группам не более чем из двух человек (за исключением семей), если будет обеспечено соблюдение требования 10 квадратных метров на одного человека и расстояния между лицами или группами не менее двух метров.

Также будут разрешены экскурсии для не более чем двух человек или одной семьи при условии соблюдения всех требований.

В течение последней недели в Литве прирост новых случаев коронавируса в среднем составляет чуть более 1,8 тыс. в день.

Теги: #литва
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